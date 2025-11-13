закрыть
13 ноября 2025
Цены на автомобили в России взлетели до исторического рекорда

  13.11.2025
Все из-за утильсбора.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам октября достигла 3,43 млн руб. Это рекорд за всю историю наблюдений за рынком, сообщает «Автостат».

По данным агентства, на уровне выше 3 млн руб. показатель находится последние 15 месяцев, а с 2021 года он вырос на 60%. За последний месяц новые автомобили подорожали на 2,2%, тогда как за год — на 8%. В свою очередь средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом также достигла рекордного значения — 1,23 млн руб. При этом выше 1 млн показатель держится более двух лет. По сравнению с сентябрем машины подорожали на 2,5%, а за год — на 3%, приводит статистику сайт The Moscow Times.

Рост цен произошел на фоне решения властей повысить с 1 декабря 2025 года утилизационный сбор, говорит глава «Автостата» Сергей Целиков. «Во все трубы трубили, что утильсбор запустят, и цены взлетят. Главная формулировка, которая сложилась у людей в голове: покупай сейчас — завтра все будет дороже», — пояснил он. Дистрибуторы и дилеры воспользовались возникшим ажиотажем и подняли цены, отметил директор группы по обслуживанию компаний автопромышленности ДРТ Александр Васильев. Однако это не сказалось на объемах продажах. По данным «Автостата», в октябре было продано 165,7 тыс. новых легковых машин, что на 35% больше, чем в сентябре. Месячный результат стал рекордным с ноября 2024 года.

При этом участники рынка прогнозируют дальнейшее подорожание машин. «Цены на автомобили до конца года еще вырастут, это точно. Но увеличение конечной стоимости автомобиля будет не резким, в пределах 3–4%», — говорит директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Если на стоимости новых автомобилей сказалось анонсированное повышение утильсбора, то поддержанные машины подорожали из-за сокращения предложения ранее популярных западных, японских и корейских марок, говорит независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. По его словам, на рынке постепенно формируется дефицит качественных машин с пробегом, что в дальнейшем будет стимулировать их планомерное подорожание.

Правительство ввело утильсбор для автомобилей в прошлом году. Это одноразовый платеж, который взимается с импортеров, производителей и покупателей машин за переработку транспортного средства. С 1 декабря утильсбор привяжут к мощности двигателя по прогрессивной шкале. Льготная ставка будет действовать только для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. При этом с 2026 года индексация будет проводиться ежегодно на 10–20%.

