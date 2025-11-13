закрыть
13 ноября 2025, четверг, 14:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США отрепетировали удары с ядерного бомбардировщика в 50 км от границы с Россией

2
  • 13.11.2025, 13:32
  • 1,484
США отрепетировали удары с ядерного бомбардировщика в 50 км от границы с Россией

Самолет прикрывали финские истребители и ВВС Великобритании.

Американский стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress в ходе учебного полета над Финляндией отработал нанесение ударов по целям на полигоне Сотинпуро, который находится рядом с российской границей на востоке страны, сообщили финские Военно-воздушные силы (ВВС). После этого бомбардировщик вошел в воздушное пространство Эстонии и приближался к границе России на расстояние примерно 50 км.

В Финляндии американский самолет прикрывали финские истребители F/A-18 Hornet, а в Эстонии — Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Также во время выполнения учебного полета В-52Н в небе над Эстонией курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry. До этого Командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Морон в Испании прибыла группа стратегических бомбардировщиков В-52Н «для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами». Всего в Испанию с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана были переброшены три бомбардировщика.

В американском командовании отметили, что В-52Н проведут серию тренировочных вылетов, имитирующих действия при «высокой степени угроз». Там также добавили, что развертывание сил и средств в рамках многосторонних учений позволяет экипажам стратегических бомбардировщиков ВВС США оттачивать тактику быстрого реагирования и поддерживать надежный сдерживающий потенциал вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.

В конце сентября США в рамках укрепления сил НАТО в Балтийском море разместили вблизи границ России самолеты-разведчики, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки, а также участвовать в операциях против кораблей. Как минимум три Boeing P-8A Poseidon были размещены в крупнейшем аэропорту Норвегии Гардермуэн.

28 сентября один из этих самолетов, по данным сервиса Flightradar24, поднялся в небо над Балтикой и несколько часов совершал круги над морскими водами неподалеку от Калининградской области, где находится один из пунктов базирования Балтийского флота России. В оперативном штабе норвежских Вооруженных сил объяснили вылет самолета «поддержкой действий союзников» на Балтике.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин