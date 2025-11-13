США отрепетировали удары с ядерного бомбардировщика в 50 км от границы с Россией 2 13.11.2025, 13:32

1,484

Самолет прикрывали финские истребители и ВВС Великобритании.

Американский стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress в ходе учебного полета над Финляндией отработал нанесение ударов по целям на полигоне Сотинпуро, который находится рядом с российской границей на востоке страны, сообщили финские Военно-воздушные силы (ВВС). После этого бомбардировщик вошел в воздушное пространство Эстонии и приближался к границе России на расстояние примерно 50 км.

В Финляндии американский самолет прикрывали финские истребители F/A-18 Hornet, а в Эстонии — Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Также во время выполнения учебного полета В-52Н в небе над Эстонией курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry. До этого Командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Морон в Испании прибыла группа стратегических бомбардировщиков В-52Н «для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами». Всего в Испанию с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана были переброшены три бомбардировщика.

В американском командовании отметили, что В-52Н проведут серию тренировочных вылетов, имитирующих действия при «высокой степени угроз». Там также добавили, что развертывание сил и средств в рамках многосторонних учений позволяет экипажам стратегических бомбардировщиков ВВС США оттачивать тактику быстрого реагирования и поддерживать надежный сдерживающий потенциал вдоль восточного фланга НАТО и на Крайнем Севере.

В конце сентября США в рамках укрепления сил НАТО в Балтийском море разместили вблизи границ России самолеты-разведчики, способные обнаруживать и уничтожать подводные лодки, а также участвовать в операциях против кораблей. Как минимум три Boeing P-8A Poseidon были размещены в крупнейшем аэропорту Норвегии Гардермуэн.

28 сентября один из этих самолетов, по данным сервиса Flightradar24, поднялся в небо над Балтикой и несколько часов совершал круги над морскими водами неподалеку от Калининградской области, где находится один из пунктов базирования Балтийского флота России. В оперативном штабе норвежских Вооруженных сил объяснили вылет самолета «поддержкой действий союзников» на Балтике.

