Шестой день поисков Максима: найден велосипед мальчика 1 13.11.2025, 14:51

Его обнаружила пешая группа.

В Березинском районе шестой день продолжаются поиски 14-летнего Максима Зеньковича, который утром 8 ноября уехал на велосипеде в неизвестном направлении. Ведомствами отрабатываются сразу несколько версий пропажи мальчика, в том числе ДТП и похищение, но приоритетной пока остается та, что он мог заблудиться в лесу. Сегодня в небо был поднят вертолет МЧС. Вскоре был найден велосипед, пишет Onliner.

Поиски, напомним, ведутся круглосуточно. На утро четверга, 13 ноября, Максим все еще не найден.

— По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в поисках участвуют: 316 человек, 77 единиц техники. Из них силы МЧС составляют: 24 единицы техники, 65 сотрудников и 1 служебная собака, — рассказала Onlíner официальный представитель Минского областного управления МЧС Елена Немогай.

Также в поисках мальчика сегодня задействована авиация. «С учетом большой площади обследуемой территории к работе привлечена авиация МЧС Беларуси. Воздушная разведка позволяет оперативно обследовать труднодоступные участки местности и ускорить работу наземных поисковых групп», сообщает ведомство.

Позже стало известно, что был найден велосипед мальчика. По последней информации от МЧС, пешая группа нашла велосипед пропавшего подростка вблизи торфоразработок неподалеку от населенного пункта Нестеровка Березинского района. Авиация МЧС вылетела на место, где нашли велосипед мальчика.

