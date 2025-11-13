Audi представила свой первый болид для «Формулы-1»
- 13.11.2025, 14:55
Первые заезды пройдут в феврале 2026 года.
Компания Audi раскрыла внешний вид своего первого болида для участия в чемпионате “
«Формула-1», дебют которого состоится в сезоне 2026 года. Прототип R26 Concept демонстрирует не только дизайн будущей машины, но и новый фирменный вид бренда, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Автомобиль выполнен в цветах титан, карбоновый черный и новый оттенок красного Audi, включая обновленные красные кольца логотипа. Этот стиль станет частью новой визуальной концепции компании, которая со временем распространится на все подразделения Audi.
Немецкий производитель официально вошел в «Формулу-1» после покупки Sauber Group в 2022 году. С тех пор команда разрабатывает турбированный двигатель V6 1.6 литра, систему рекуперации энергии и трансмиссию. Руководят проектом Матиа Бинотто (экс-глава Ferrari) и Джонатан Уитли (бывший спортивный директор Red Bull).
Пилотами команды станут Нико Хюлькенберг и Габриэль Бортолето, выступавшие ранее за Kick Sauber.
Первые заезды болида пройдут в феврале 2026 года на тестах в Бахрейне, а официальный дебют состоится на Гран-при Австралии в марте.