Китай переживает самый значительный спад потребления со времен пандемии 13.11.2025, 15:36

Проблемы усугубляются общим ослаблением промышленного производства.

Китайская экономика сталкивается с самым продолжительным спадом роста внутреннего потребления за последние четыре года, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

По прогнозам опрошенных Bloomberg экономистов, данные, которые правительство опубликует в пятницу, покажут рост розничных продаж в октябре всего на 2,8% в годовом выражении — это пятое подряд замедление и самый слабый показатель более чем за год.

Несмотря на заявления властей и Коммунистической партии о приоритете поддержки внутреннего спроса, реальные результаты остаются скромными. Даже недавние обещания «существенно повысить» долю потребления в экономике пока не дали ощутимого эффекта.

Проблемы усугубляются общим ослаблением промышленного производства (прогноз — рост на 5,5% против 6,5% месяцем ранее) и снижением инвестиций в основной капитал. Инвестиции в недвижимость продолжают падать двузначными темпами.

Экономисты Citigroup отмечают, что октябрьское замедление связано не только с «высокой базой» прошлого года и календарными факторами, но и с ослаблением общей экономической динамики.

Хотя экспорт в октябре упал впервые за восемь месяцев, власти не спешат с новыми мерами стимулирования, так как целевой рост ВВП на уровне около 5% за 2025 год остается достижимым.

Правительство объявило о вливании 1 трлн юаней ($141 млрд) для поддержки инвестиций и региональных бюджетов, но эффект от этих мер проявится не сразу.

При этом внешняя торговля остается относительно стабильной: эксперты Macquarie Group отмечают, что сильный мировой спрос и конкурентоспособность китайского производства помогают смягчить последствия внутреннего спада.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com