13 ноября 2025, четверг
Штурмовой полк «Скала» взял укрепрайон РФ в Покровске

  • 13.11.2025, 15:43
Фото: Today.ua

ВСУ ведут зачистку города от оккупантов.

ВСУ продолжают ожесточенные бои в Покровске, одном из самых тяжелых участков фронта. Генеральный штаб ВСУ опубликовал новое видео работы штурмовых групп 425-го штурмового полка «Скала» — одного из самых опытных и результативных подразделений на этом направлении.

Фото: Диалог.ua

На кадрах видно, как украинская техника заходит в город, происходит высадка пехоты и продвижение групп в восточную часть Покровска. Дополнительные подразделения усиливают позиции, выставляют новые рубежи блокирования и начинают зачистку кварталов.

Зачистки и обеспечение логистики

По данным Генштаба, бойцы 1-го штурмового батальона полностью зачистили укрепленный опорный пункт российских войск в северной части города. Это позволило обеспечить важный логистический маршрут внутри Покровска — критически важный для удержания обороны и маневра подразделений.

«Еще несколько штурмовых групп выходят к железной дороге, чтобы соединиться с существующими позициями. На других кадрах видно зачистку районов западной окраины и подъезда к городу. В административном здании в центре Покровска наши бойцы удерживают ключевые позиции», — говорится в сообщении.

Колоссальные потери россиян

Потери России в Покровске остаются чудовищными: только за сутки в стрелковых боях уничтожается от 20 до 50 российских солдат. При этом оккупанты продолжают бросать в город все новые группы, несмотря на туман, хаос на улицах и полное доминирование украинских дронов.

