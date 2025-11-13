Штурмовой полк «Скала» взял укрепрайон РФ в Покровске
- 13.11.2025, 15:43
ВСУ ведут зачистку города от оккупантов.
ВСУ продолжают ожесточенные бои в Покровске, одном из самых тяжелых участков фронта. Генеральный штаб ВСУ опубликовал новое видео работы штурмовых групп 425-го штурмового полка «Скала» — одного из самых опытных и результативных подразделений на этом направлении.
На кадрах видно, как украинская техника заходит в город, происходит высадка пехоты и продвижение групп в восточную часть Покровска. Дополнительные подразделения усиливают позиции, выставляют новые рубежи блокирования и начинают зачистку кварталов.
Зачистки и обеспечение логистики
По данным Генштаба, бойцы 1-го штурмового батальона полностью зачистили укрепленный опорный пункт российских войск в северной части города. Это позволило обеспечить важный логистический маршрут внутри Покровска — критически важный для удержания обороны и маневра подразделений.
«Еще несколько штурмовых групп выходят к железной дороге, чтобы соединиться с существующими позициями. На других кадрах видно зачистку районов западной окраины и подъезда к городу. В административном здании в центре Покровска наши бойцы удерживают ключевые позиции», — говорится в сообщении.
Колоссальные потери россиян
Потери России в Покровске остаются чудовищными: только за сутки в стрелковых боях уничтожается от 20 до 50 российских солдат. При этом оккупанты продолжают бросать в город все новые группы, несмотря на туман, хаос на улицах и полное доминирование украинских дронов.