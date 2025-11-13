Глава МВД Литвы: Скоро состоится встреча литовской и белорусской сторон
- 13.11.2025, 16:10
Будут говорить о контрабанде.
Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в ближайшее время состоится техническая встреча литовской и белорусской сторон, на которой будут решать вопрос воздушной контрабанды, пишет Delfi.
«Я надеюсь, Беларусь поняла, что не выберется из сложившейся ситуации, потому что метеозонды с белорусской территории по-прежнему запускают. (…) Мы видим, что криминал действует по обе стороны границы, поэтому естественно, что служащим есть о чем поговорить. Они сделают это в ближайшее время», — сказал журналистам Кондратович.
«Мы говорим о криминальном явлении — контрабанде, здесь нет никакой политики. Надо решить этот вопрос, чтобы было защищено наше воздушное пространство, чтобы ничто не угрожало нашей гражданской авиации и обществу», — сказал политик.
