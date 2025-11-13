закрыть
13 ноября 2025, четверг, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МВД Литвы: Скоро состоится встреча литовской и белорусской сторон

  • 13.11.2025, 16:10
Глава МВД Литвы: Скоро состоится встреча литовской и белорусской сторон

Будут говорить о контрабанде.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в ближайшее время состоится техническая встреча литовской и белорусской сторон, на которой будут решать вопрос воздушной контрабанды, пишет Delfi.

«Я надеюсь, Беларусь поняла, что не выберется из сложившейся ситуации, потому что метеозонды с белорусской территории по-прежнему запускают. (…) Мы видим, что криминал действует по обе стороны границы, поэтому естественно, что служащим есть о чем поговорить. Они сделают это в ближайшее время», — сказал журналистам Кондратович.

«Мы говорим о криминальном явлении — контрабанде, здесь нет никакой политики. Надо решить этот вопрос, чтобы было защищено наше воздушное пространство, чтобы ничто не угрожало нашей гражданской авиации и обществу», — сказал политик.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, премьер Литвы назвала условие открытие границы с Беларусью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин