Глава МВД Литвы: Скоро состоится встреча литовской и белорусской сторон 13.11.2025, 16:10

Будут говорить о контрабанде.

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что в ближайшее время состоится техническая встреча литовской и белорусской сторон, на которой будут решать вопрос воздушной контрабанды, пишет Delfi.

«Я надеюсь, Беларусь поняла, что не выберется из сложившейся ситуации, потому что метеозонды с белорусской территории по-прежнему запускают. (…) Мы видим, что криминал действует по обе стороны границы, поэтому естественно, что служащим есть о чем поговорить. Они сделают это в ближайшее время», — сказал журналистам Кондратович.

«Мы говорим о криминальном явлении — контрабанде, здесь нет никакой политики. Надо решить этот вопрос, чтобы было защищено наше воздушное пространство, чтобы ничто не угрожало нашей гражданской авиации и обществу», — сказал политик.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, премьер Литвы назвала условие открытие границы с Беларусью.

