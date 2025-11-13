закрыть
Премьер Литвы назвала условие открытие границы с Беларусью

  • 13.11.2025, 13:39
  • 2,876
Премьер Литвы назвала условие открытие границы с Беларусью

Первый шаг должен сделать Минск.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене говорит, что по мере продолжения своих дискуссий относительно возможных переговоров с Беларусью, используются все дипломатические каналы, однако ожидается первый шаг от Минска, сообщает LRT.

«Действительно, все дипломатические каналы активированы, чтобы разрешить ситуацию. И границы с Беларусью не закрыты просто так — они закрыты из-за гибридной атаки. Как только мы получим подтверждение со стороны Беларуси, что атаки урегулированы (…), мы примем решение открыть границу», — в четверг журналистам сказала премьер.

Вчера министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что официальный Минск готов к переговорам в любой момент, на любой территории и без предварительных условий.

«Если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, действительно готова выстраивать свои действия в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения», — сказал вчера министр.

Литва закрыла границу с Беларусью в конце октября до 30 ноября. Причиной стали неоднократные нарушения воздушного пространства страны метеорологическими зондами, что приводило к парализации работы аэропорта Вильнюса.

