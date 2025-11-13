закрыть
13 ноября 2025, четверг, 17:21
Над Apple шутят из-за «носка» за $230

  • 13.11.2025, 16:27
  • 1,410
Над Apple шутят из-за «носка» за $230

Новый аксессуар iPhone Pocket стал мемом.

Компания Apple столкнулась с волной насмешек после представления нового аксессуара — iPhone Pocket, который поступит в продажу по цене $230. Пользователи соцсетей назвали новинку «разрезанным носком», посчитав ее примером чрезмерной веры фанатов в бренд, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Аксессуар представляет собой небольшую сумку для переноски смартфона, выполненную из ткани и без застежек. Apple заявила, что вдохновением для дизайна послужила «идея создания дополнительной сумки». Модель выпускается в ярких цветах — с короткой лямкой в восьми вариантах и длинной в трех.

iPhone Pocket стал частью лимитированной коллекции, созданной совместно с японским модным брендом Issey Miyake, дизайнер которого ранее сотрудничал с компанией, создавая знаменитые черные водолазки, которые носил сооснователь корпорации Apple и киностудии Pixar Стив Джобс.

Однако реакция общественности оказалась далека от восторга. Один пользователь X (бывший Twitter) написал: «$230 за носок — это шутка?» Другие обратили внимание на отсутствие защиты от краж и назвали продукт «проверкой преданности фанатов Apple».

Тем не менее некоторые комментаторы предположили, что высокая цена объясняется сотрудничеством с модным брендом и позиционированием аксессуара как предмета роскоши.

Аналитик Мэтт Наварра заявил BBC, что в этом случае «цена отражает не функциональность, а форму, стиль и эксклюзивность» — и Apple, по его словам, «тестирует пределы лояльности своих поклонников».

