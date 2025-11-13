Правительство и оборонные предприятия Дании подверглись кибератаке 13.11.2025, 17:27

Предположительно, со стороны России.

Сайты правительства Дании и некоторых оборонных предприятий в четверг были недоступны в результате масштабной кибератаки – предположительно, со стороны России.

Об этом агентству AFP сообщило Управление гражданской защиты Дании.

По данным ведомства, ряд датских веб-сайтов подвергся атаке типа «распределенный отказ в обслуживании» (DDoS), которая блокирует доступ к сайту, перегружая его серверы трафиком.

Управление гражданской защиты Дании сообщило, что «несколько датских компаний и веб-сайтов в настоящее время испытывают перебои в работе и сбои из-за DDoS-атак», добавив, что «внимательно следит за ситуацией» совместно с военной разведкой Дании.

О кибератаке AFP сообщила датская группа оборонных компаний Terma. Пресс-секретарь группы Тобиас Брун-Фалькенкроне сказал, что пока «рано говорить», кто несет ответственность за инцидент.

«Мы хорошо подготовлены к такого рода кибератакам и действовали быстро. Нарушений безопасности и потери данных не произошло», – добавил он.

Между тем ответственность за кибератаку на себя взяла пророссийская хакерская группа NoName057. Она утверждает, что атаковала сайты Министерства транспорта Дании и государственный портал Borger.dk.

