закрыть
13 ноября 2025, четверг, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Правительство и оборонные предприятия Дании подверглись кибератаке

  • 13.11.2025, 17:27
Правительство и оборонные предприятия Дании подверглись кибератаке

Предположительно, со стороны России.

Сайты правительства Дании и некоторых оборонных предприятий в четверг были недоступны в результате масштабной кибератаки – предположительно, со стороны России.

Об этом агентству AFP сообщило Управление гражданской защиты Дании.

По данным ведомства, ряд датских веб-сайтов подвергся атаке типа «распределенный отказ в обслуживании» (DDoS), которая блокирует доступ к сайту, перегружая его серверы трафиком.

Управление гражданской защиты Дании сообщило, что «несколько датских компаний и веб-сайтов в настоящее время испытывают перебои в работе и сбои из-за DDoS-атак», добавив, что «внимательно следит за ситуацией» совместно с военной разведкой Дании.

О кибератаке AFP сообщила датская группа оборонных компаний Terma. Пресс-секретарь группы Тобиас Брун-Фалькенкроне сказал, что пока «рано говорить», кто несет ответственность за инцидент.

«Мы хорошо подготовлены к такого рода кибератакам и действовали быстро. Нарушений безопасности и потери данных не произошло», – добавил он.

Между тем ответственность за кибератаку на себя взяла пророссийская хакерская группа NoName057. Она утверждает, что атаковала сайты Министерства транспорта Дании и государственный портал Borger.dk.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин