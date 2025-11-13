Минск хотят нашпиговать 20 тысячами видеокамер
- 13.11.2025, 17:48
Контроль над белорусами со стороны властей становится тотальным.
На совещании в Мингорисполкоме обсудили перспективы оборудования жилищного фонда столицы видеокамерами, передает агентство «Минск-Новости».
Как сообщила генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик, устанавливать системы видеонаблюдения планируют на тех многоквартирных жилых домах, которые находятся на обслуживании предприятий ЖКХ районов города. Их более 6 тыс. Всего же планируется установка примерно 20 тыс. видеокамер.
— Массовое внедрение системы видеоконтроля позволит улучшить контроль за процессом эксплуатации многоквартирного жилого фонда, позволит проводить постоянный мониторинг состояния придомовых территорий и создаст возможность оперативно принимать решения по устранению обнаруженных недостатков, — отметила М. Толстик. — Как следствие, уменьшатся затраты на обслуживание и восстановление надлежащего технического состояния придомовых территорий.