Главы МИД Польши и Литвы призвали ужесточить давление на Лукашенко 1 13.11.2025, 18:15

1,080

Министры призвали ЕС жестче реагировать на провокации.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис 13 ноября встретился в Варшаве с польским коллегой Радославом Сикорским. Министры обсудили угрозу, исходящую от гибридных атак режима Беларуси против Литвы, а также нарастание напряженности в регионе. Об этом сообщает литовское внешнеполитическое ведомство.

На встрече был особо подчеркнут вклад Беларуси в контексте войны России против Украины и необходимость ужесточения давления на режим.

«Это не первый раз, когда и Литва, и Польша сталкиваются с гибридными атаками со стороны минского режима. Потоки мигрантов продолжают искать способы нелегально пересечь границу, а в Литве все еще фиксируются нарушения воздушного пространства контрабандными воздушными шарами. Это преднамеренные действия Беларуси, направленные против наших государств, с целью дестабилизировать наши демократические общества. Только совместно координируя действия и придерживаясь единой позиции, мы можем обеспечить эффективность нашей защиты», — подчеркнул глава литовской дипломатии.

Министры иностранных дел Литвы и Польши также обсудили ситуацию в Украине, вопросы поддержки этой страны, сотрудничество в форматах Европейского Союза и НАТО, а также актуальные темы двусторонних отношений.

