Германия дала «зеленый свет» на выход из сделки по «Ямал СПГ» 1 13.11.2025, 18:32

Берлин требует от SEFE прекратить долгосрочный контракт с Россией.

Министерство экономики Германии объявило, что компания SEFE (ранее подразделение «Газпрома», национализированное Германией после вторжения России в Украину) должна завершить контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с российским проектом «Ямал СПГ», пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В качестве одного из вариантов разрыва контракта ведомство предложило использовать юридическую оговорку о форс-мажоре, позволяющую компаниям при определенных обстоятельствах не исполнять свои обязательства. Это решение связано с новыми санкциями Европейского Союза против России и планами ЕС полностью отказаться от российской энергии.

Контракт SEFE на поставку 2,9 млн тонн СПГ в год рассчитан до 2040 года и не предусматривает возможности одностороннего расторжения. Ранее компания сообщала, что оценивает последствия новых санкций, но пока никаких действий не предприняла.

Отмена сделки может обойтись компании примерно в 10 млрд евро (около $11,6 млрд). SEFE официально пока не прокомментировала ситуацию. Этот шаг отражает стремление Германии и ЕС снизить зависимость от российских энергоресурсов и усиливает давление на компании, продолжающие работать с Москвой, несмотря на политические и экономические риски.

Эксперты отмечают, что реализация форс-мажора может стать прецедентом для других европейских компаний с долгосрочными контрактами на российский газ. Этот вопрос продолжает оставаться в центре внимания в условиях усиливающейся энергетической независимости Европы от России и на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

