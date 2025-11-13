Премьер Литвы: Латвия и Эстония готовы из солидарности закрыть границу с Беларусью

Премьер Литвы: Латвия и Эстония готовы из солидарности закрыть границу с Беларусью2
13.11.2025, 19:04
- 1,054
Польша уже поддержала Вильнюс и отложила открытие погранпунктов.
Власти Латвии и Эстонии готовы закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью из солидарности с Вильнюсом, сообщила литовский премьер-министр Инга Ругинене. Ее слова приводит портал LRT.
Политик отметила, что Польша уже «проявила солидарность» и не открыла пункты пропуска на польско-белорусской границе.
«Такие же заверения я получила от премьер-министров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не контролируем ситуацию и белорусский режим продолжает агрессию против нас, они также готовы проявить солидарность», — подчеркнула Ругинене.
12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок. 25 сентября Варшава пошла на уступки, однако четыре из шести пунктов пропуска остаются закрытыми. Ожидалось, что в ноябре Польша откроет еще несколько пунктов.
Литва закрыла границу с Беларусью в конце октября на один месяц. Исключение сделано для дипломатов и возвращающихся домой граждан Литвы и ЕС. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве страны метеозондов, которые, как заявили литовские власти, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации.