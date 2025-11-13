Премьер Литвы: Латвия и Эстония готовы из солидарности закрыть границу с Беларусью 2 13.11.2025, 19:04

1,054

Польша уже поддержала Вильнюс и отложила открытие погранпунктов.

Власти Латвии и Эстонии готовы закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью из солидарности с Вильнюсом, сообщила литовский премьер-министр Инга Ругинене. Ее слова приводит портал LRT.

Политик отметила, что Польша уже «проявила солидарность» и не открыла пункты пропуска на польско-белорусской границе.

«Такие же заверения я получила от премьер-министров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не контролируем ситуацию и белорусский режим продолжает агрессию против нас, они также готовы проявить солидарность», — подчеркнула Ругинене.

12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок. 25 сентября Варшава пошла на уступки, однако четыре из шести пунктов пропуска остаются закрытыми. Ожидалось, что в ноябре Польша откроет еще несколько пунктов.

Литва закрыла границу с Беларусью в конце октября на один месяц. Исключение сделано для дипломатов и возвращающихся домой граждан Литвы и ЕС. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве страны метеозондов, которые, как заявили литовские власти, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com