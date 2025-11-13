закрыть
13 ноября 2025, четверг, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Литвы: Латвия и Эстония готовы из солидарности закрыть границу с Беларусью

2
  • 13.11.2025, 19:04
  • 1,054
Премьер Литвы: Латвия и Эстония готовы из солидарности закрыть границу с Беларусью

Польша уже поддержала Вильнюс и отложила открытие погранпунктов.

Власти Латвии и Эстонии готовы закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью из солидарности с Вильнюсом, сообщила литовский премьер-министр Инга Ругинене. Ее слова приводит портал LRT.

Политик отметила, что Польша уже «проявила солидарность» и не открыла пункты пропуска на польско-белорусской границе.

«Такие же заверения я получила от премьер-министров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не контролируем ситуацию и белорусский режим продолжает агрессию против нас, они также готовы проявить солидарность», — подчеркнула Ругинене.

12 сентября Польша закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок. 25 сентября Варшава пошла на уступки, однако четыре из шести пунктов пропуска остаются закрытыми. Ожидалось, что в ноябре Польша откроет еще несколько пунктов.

Литва закрыла границу с Беларусью в конце октября на один месяц. Исключение сделано для дипломатов и возвращающихся домой граждан Литвы и ЕС. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве страны метеозондов, которые, как заявили литовские власти, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин