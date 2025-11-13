закрыть
13 ноября 2025, четверг, 20:26
Силам обороны Украины удалось остановить продвижение россиян в районе Гуляйполя

  • 13.11.2025, 19:49
Силам обороны Украины удалось остановить продвижение россиян в районе Гуляйполя

Сейчас идет комплексное огневое поражение врага.

Силы обороны Украины остановили продвижение российских оккупантов в районе Гуляйполя Запорожской области. Об этом 13 ноября в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщил спикер сил обороны юга Владислав Волошин.

«Силам обороны Украины удалось остановить продвижение врага. Сейчас идет блокирование его передвижения, а также комплексное огневое поражение врага. Активно силы обороны Украины проводят ударно-поисковые действия, ведь противник продолжает инфильтрационные действия, пытается скрыто войти в глубину украинской обороны», – рассказал Волошин.

По его словам, ситуация на гуляйпольском направлении довольно непростая, как и на александровском и ореховском.

«Противник пытался завести группы закрепления в те населенные пункты, из которых силы обороны отошли на более выгодные позиции. Кроме того, противник продолжает активное огневое воздействие на украинские позиции», – отметил Волошин.

Он проинформировал, что наиболее активным на юге остается александровское направление.

