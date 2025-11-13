Главы крупнейших стран мира отказались ехать на G20 1 13.11.2025, 20:01

1,950

Си Цзиньпин вслед за Трампом отказался от участия в саммите в ЮАР.

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в саммите «Группы 20», который состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) 22 ноября. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что откажется от поездки на саммит G20, потому что у него «много проблем» с ЮАР.

Министерство иностранных дел Китая объявило, что Пекин на G20 представит премьер-министр Ли Цян. В заявлении не объясняется, почему Си Цзиньпин в этом году не будет присутствовать на встрече.

Решение китайского лидера означает, что на саммите, созданном для решения глобальных экономических проблем на уровне первых лиц, не будет лидеров двух крупнейших экономик мира (США и Китая), отмечает агентство.

Там также не будет диктатора РФ Владимира Путина – ЮАР является участником Международного уголовного суда, который выписал ордер на арест Путина за похищение детей в Украине во время полномасштабного вторжения.

