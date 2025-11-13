В России разбился истребитель Су-30 6 13.11.2025, 20:45

1,220

Погибли два члена экипажа.

При выполнении планового учебно-тренировочного полета в Карелии разбился истребитель Су-30. Самолет упал в безлюдном месте, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — заявили в ведомстве. Инцидент произошел примерно в 19:00 мск. Кабина Су-30 рассчитана на двух членов экипажа.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале, что самолет потерпел крушение в Прионежском районе.

По данным Telegram-канала Baza, истребитель упал в лесном массиве, в районе озера Лососинское, неподалеку от аэродрома.

