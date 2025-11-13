ВСУ ликвидировали российского чиновника
- 13.11.2025, 22:26
Он 10 лет был мэром пермского Горнозаводского округа.
Экс-глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев ликвидирован на фронте в Украине. Об этом сообщила администрация округа на своей странице во «ВКонтакте».
Афанасьев родился 23 июня 1972 года в Горнозаводске. В 2004 году он окончил Пермский филиал Уральской Академии государственной службы.
Афанасьева избрали на должность Горнозаводского муниципального района в 2011 году, он пробыл на ней десять лет, до декабря 2021 года.
По данным местных СМИ, в 2024 году он был осужден по делу о нарушениях, связанных с ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». В конце прошлого года Афанасьев заключил контракт с Минобороны РФ, а в начале января пропал без вести в зоне «СВО».