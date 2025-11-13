В Госдуме заявили, что ожирение россиян отнимает 4% ВВП 6 13.11.2025, 22:55

Ирина Филатова

Ирина Филатова заявила, что РФ теряет из-за этого триллионы рублей.

Ожирение – это не только серьезное заболевание, но и «катастрофически» большая нагрузка на экономику страны. В России страдающие этим недугом жители отнимают 4% ВВП – это триллионные затраты на лечение, оплату больничных и раннюю инвалидизацию, заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.

«По оценкам Минздрава и профильных аналитиков, потери от состояний, ассоциированных с ожирением, могут достигать порядка 4% ВВП. То есть это цифры, измеряемые триллионами рублей», — отметила парламентарий.

Она пояснила, что речь идет не только о затратах на лечение заболевания – ожирение также приводит к ранней инвалидизации, снижает демографические показатели за счет роста преждевременной смертности. Все в целом это создает большую нагрузку на социальную систему страны, пояснила Филатова. По ее словам, только из-за нетрудоспособности граждан с лишним весом государство теряет сотни миллиардов рублей, что подрывает конкурентоспособность всей экономики страны в целом.

Депутат также привела подсчеты, согласно которым нетрудоспособность людей с ожирением, то есть с индексом массы тела выше 30, приводит к потерям до 400 млрд рублей.

«Это эквивалентно 0,5% ВВП. Для экономики страны – это катастрофические цифры», — заключила парламентарий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com