13 ноября 2025, четверг, 23:30
В Госдуме заявили, что ожирение россиян отнимает 4% ВВП

6
  • 13.11.2025, 22:55
В Госдуме заявили, что ожирение россиян отнимает 4% ВВП
Ирина Филатова

Ирина Филатова заявила, что РФ теряет из-за этого триллионы рублей.

Ожирение – это не только серьезное заболевание, но и «катастрофически» большая нагрузка на экономику страны. В России страдающие этим недугом жители отнимают 4% ВВП – это триллионные затраты на лечение, оплату больничных и раннюю инвалидизацию, заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.

«По оценкам Минздрава и профильных аналитиков, потери от состояний, ассоциированных с ожирением, могут достигать порядка 4% ВВП. То есть это цифры, измеряемые триллионами рублей», — отметила парламентарий.

Она пояснила, что речь идет не только о затратах на лечение заболевания – ожирение также приводит к ранней инвалидизации, снижает демографические показатели за счет роста преждевременной смертности. Все в целом это создает большую нагрузку на социальную систему страны, пояснила Филатова. По ее словам, только из-за нетрудоспособности граждан с лишним весом государство теряет сотни миллиардов рублей, что подрывает конкурентоспособность всей экономики страны в целом.

Депутат также привела подсчеты, согласно которым нетрудоспособность людей с ожирением, то есть с индексом массы тела выше 30, приводит к потерям до 400 млрд рублей.

«Это эквивалентно 0,5% ВВП. Для экономики страны – это катастрофические цифры», — заключила парламентарий.

