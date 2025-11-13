Португалию ждет первая за 12 лет всеобщая забастовка 13.11.2025, 23:10

Португальцы будут протестовать против реформы трудового законодательства.

Португальские профсоюзы в четверг проголосовали за проведение в декабре всеобщей забастовки в знак протеста против реформы трудового законодательства.

Об этом сообщает AFP.

Решение о всеобщей забастовке поддержали и коммунистически настроенный профсоюз CGTP, и более умеренный UGT.

Всеобщая забастовка, запланированная на 11 декабря, станет первой подобной акцией с 2013 года – тогда ее вызвал режим жесткой экономии на фоне экономического кризиса.

Причиной такого шага стал предложенный правительством Португалии проект реформы трудового законодательства. Он, в частности, предусматривает упрощенный порядок увольнения, продленную продолжительность срочного договора и расширение минимального объема услуг, которые должны предоставляться в случае забастовки.

Ожидается, что документ будет принят при поддержке ультраправой и крупнейшей оппозиционной партии Chega («Хватит»).

«Это категорическое «нет», – говорится в заявлении UGT, которая назвала проект «реформой трудового законодательства для работодателей».

В правительстве Португалии говорят, что законопроект должен повысить уровень производительности и гибкости на рынке труда.

