14 ноября 2025, пятница
Дроны атаковали Саратов: в районе НПЗ бушует пожар

  14.11.2025, 8:39
Появилось видео последствий.

Российский Саратов ночью атаковали неизвестные дроны. Местные паблики сообщили, что под ударом оказался НПЗ, хотя власти официально заявили о повреждении «гражданской инфраструктуры».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в Telegram.

Корреспонденты росСМИ и очевидцы ЧП слили в сеть кадры атаки и ее последствий, на которых видно зарево, пожар и дым.

«Сейчас наши репортеры фиксируют пожар после атаки в Саратове», - написали под видео в одном из пабликов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после 2:00 в своем Telegram сообщил об угрозе БпЛА в регионе, а уже после пяти утра подтвердил атаку дронов. При этом Бусаргин не сообщил, что именно попало под удар, но написал о «повреждении объектов гражданской инфраструктуры».

Местные паблики в свою очередь написали об атаке дронов на НПЗ, о гражданской инфраструктуре речь не шла. Также известно, что на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

