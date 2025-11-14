Дроны атаковали Саратов: в районе НПЗ бушует пожар 1 14.11.2025, 8:39

2,026

Появилось видео последствий.

Российский Саратов ночью атаковали неизвестные дроны. Местные паблики сообщили, что под ударом оказался НПЗ, хотя власти официально заявили о повреждении «гражданской инфраструктуры».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в Telegram.

Корреспонденты росСМИ и очевидцы ЧП слили в сеть кадры атаки и ее последствий, на которых видно зарево, пожар и дым.

«Сейчас наши репортеры фиксируют пожар после атаки в Саратове», - написали под видео в одном из пабликов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после 2:00 в своем Telegram сообщил об угрозе БпЛА в регионе, а уже после пяти утра подтвердил атаку дронов. При этом Бусаргин не сообщил, что именно попало под удар, но написал о «повреждении объектов гражданской инфраструктуры».

Местные паблики в свою очередь написали об атаке дронов на НПЗ, о гражданской инфраструктуре речь не шла. Также известно, что на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com