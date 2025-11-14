Дроны атаковали Саратов: в районе НПЗ бушует пожар

Дроны атаковали Саратов: в районе НПЗ бушует пожар1
- 14.11.2025, 8:39
Появилось видео последствий.
Российский Саратов ночью атаковали неизвестные дроны. Местные паблики сообщили, что под ударом оказался НПЗ, хотя власти официально заявили о повреждении «гражданской инфраструктуры».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики в Telegram.
Корреспонденты росСМИ и очевидцы ЧП слили в сеть кадры атаки и ее последствий, на которых видно зарево, пожар и дым.
«Сейчас наши репортеры фиксируют пожар после атаки в Саратове», - написали под видео в одном из пабликов.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после 2:00 в своем Telegram сообщил об угрозе БпЛА в регионе, а уже после пяти утра подтвердил атаку дронов. При этом Бусаргин не сообщил, что именно попало под удар, но написал о «повреждении объектов гражданской инфраструктуры».
Местные паблики в свою очередь написали об атаке дронов на НПЗ, о гражданской инфраструктуре речь не шла. Также известно, что на нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.