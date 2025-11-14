В Польше назвали дату запланированного открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью 14.11.2025, 8:58

Есть проект распоряжения Министерства внутренних дел.

Два польских погранперехода на границе с Беларусью планируется открыть 17 ноября. Об этом говорится в проекте распоряжения Министерства внутренних дел и администрации Польши, сообщает PAP.

Согласно документу, 17 ноября 2025 года возобновится движение через два пока что закрытых автомобильных пункта пропуска на польско-белорусской границе — «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица») и «Кузница» («Брузги»).

«Кузницу» планируется открыть только для легкового пассажирского транспорта, исключая автобусы. «Бобровники» — и для автомобилей, и для автобусов. Также через этот погранпереход будут пропускать грузовой транспорт, но с ограничениями: только машины, зарегистрированные в странах ЕС, государствах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) — участниках соглашения о Европейском экономическом пространстве, и в Швейцарии.

«Планируемые меры направлены на возобновление движения людей и товаров. Это ответ на запросы общества — в особенности многочисленной группы предпринимателей, перевозчиков и трудовых мигрантов, ежедневно пересекающих границу между Беларусью и Польшей», — говорится в обосновании к документу.

Напомним, сейчас на границе Польши и Беларуси для автомобильного движения открыт только один пункт пропуска — «Тересполь» («Брест»), а для грузового транспорта — «Кукурыки» («Козловичи»). Открыты также три железнодорожных погранперехода для грузовых перевозок.

28 октября премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша готова в ноябре открыть еще два погранперехода на границе с Беларусью: в Бобровниках (с белорусской стороны — «Берестовица») и Кузнице («Брузги»).

Но 29 октября Кабинет министров Литвы принял решение о том, что литовско-белорусская граница будет закрыта до 30 ноября в связи с участившимися случаями прилета метеозондов с контрабандой. И министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский сообщил, что Варшава решила поддержать Вильнюс и отложила на несколько недель открытие двух пунктов пропуска в Подляском воеводстве.

