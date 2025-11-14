Обломки российского «Искандера» повредили посольство Азербайджана в Киеве

Обломки российского «Искандера» повредили посольство Азербайджана в Киеве2
- 14.11.2025, 11:59
Атака была направлена на то, чтобы нанести максимальный вред гражданской инфраструктуре.
В результате массированного удара по столице Украины в ночь на пятницу, 14 ноября, было повреждено здание посольства Азербайджана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
По его словам, дипучреждение повредили обломки ракеты «Искандер».
Зеленский отметил, что атака была специально направлена на то, чтобы нанести максимальный вред людям и гражданской инфраструктуре.
«Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков «Искандера» повреждено Посольство Азербайджана», - сообщил президент Украины.