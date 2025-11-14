закрыть
14 ноября 2025, пятница, 12:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обломки российского «Искандера» повредили посольство Азербайджана в Киеве

2
  • 14.11.2025, 11:59
Обломки российского «Искандера» повредили посольство Азербайджана в Киеве

Атака была направлена на то, чтобы нанести максимальный вред гражданской инфраструктуре.

В результате массированного удара по столице Украины в ночь на пятницу, 14 ноября, было повреждено здание посольства Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, дипучреждение повредили обломки ракеты «Искандер».

Зеленский отметил, что атака была специально направлена на то, чтобы нанести максимальный вред людям и гражданской инфраструктуре.

«Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре. Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков «Искандера» повреждено Посольство Азербайджана», - сообщил президент Украины.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина