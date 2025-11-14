Заявления Лукашенко о БелАЭС вызывают ряд вопросов 1 14.11.2025, 14:47

2,258

Так в чем, собственно, достижения?

Лукашенко собрал совещание по развитию атомной энергетики, где подвел итоги работы БелАЭС за пять лет, чтобы еще раз как-то обосновать необходимость строительства второй АЭС или третьего блока действующей станции, пишет «Салiдарнасць».

В ход пошли, на первый взгляд, убедительные цифры. Вот только, если копнуть их чуть глубже, «достижения» вовсе не выглядят значимыми и вызывают ряд вопросов.

Об экономической несостоятельности и политическом провале проекта БелАЭС писали буквально накануне.Теперь пройдемся по аргументам правителя насчет обеспечения «энергетической безопасности, суверенитета и независимости».

станция выработала за все время более 53 млрд киловатт-часов, что позволило полностью отказаться от импорта электроэнергии;

На самом деле, дефицита не было задолго до ввода в эксплуатацию БелАЭС — Минэнергетики сообщало об отказе от импорта электричества еще в 2018 году. Расчет же белорусских властей на то, что излишки удастся продавать соседним странам, не оправдался: и Украина, и страны Балтии отказались от этого.

поменялось отношение белорусов к мирному атому. По данным социологов, в начале строительства БелАЭС его поддерживало 60 процентов населения, а сегодня — более 80;

В стране, где вся социология подконтрольна государству, а независимые исследования приравниваются к госизмене, написать в статотчетах можно что угодно. По данным ЦИК РБ, в начале 2025 года Лукашенко имел рекордную народную поддержку в 86,82% голосов. Что не сделало фиктивные «выборы» хоть сколько-то настоящими, а его — избранным президентом.

в 2024 году достигнут исторический максимум энергопотребления: 43,3 миллиарда киловатт-часов;

Конечно, достигнут. Ведь если гуталина, простите, электричества девать некуда, приходится снижать нагрузку с тепловых электростанций, работающих на природном газе, да мечтать о майнинговых фермах.

100 процентов населения имеют доступ к электроэнергии;

Минуточку. То есть до введения БелАЭС в эксплуатацию в центре Европы и «островке стабильности» не все имели доступ к электричеству? И это при десятилетиях «мудрого руководства» Лукашенко? Как говорится, есть вопросы к начальнику транспортного цеха.

Беларусь занимает 3 место среди стран Европы с самой низкой ценой на электричество;

Вот только при этом по доступности электроэнергии для людей, получающих средние зарплаты, наша страна выглядит куда как хуже — на 19 строчке из 37 государств. И тарифы на электричество ежегодно повышаются, а вовсе не становятся более дешевыми, как обещали власти.

в стране эксплуатируется более 44 тысяч электромобилей;

Вот он, успешный успех? Нет. Посмотрим на соседнюю Литву — в январе 2025 года тут было зарегистрировано 28,4 тысячи электромобилей, к июню на учете стояло больше 34 тысяч. При этом Литва закрыла АЭС, а количество населения страны втрое меньше, чем в Беларуси.

с 8 до 15 тысяч человек увеличилось население города атомщиков — Островца. На БелАЭС работает 3 тысячи человек, из них треть — молодежь.

Записываем: одно из главных достижений от строительства БелАЭС, по версии правителя — 3 тысячи рабочих мест и внутренняя трудовая миграция в районный центр. Обошелся этот «важнейший драйвер регионального развития» нашей стране, напомним, в $5,36 миллиарда долларов российского кредита.

Очень, очень дорогой способ развития региона, не так ли? А если Лукашенко «продавит» освоение нового кредита и строительство новой, не нужной Беларуси АЭС — долг вырастет в разы.

Так в чем, собственно, достижения?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com