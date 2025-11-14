Польские пограничники нашли белорусские сигареты в китайских грузах

Польские пограничники нашли белорусские сигареты в китайских грузах5
- 14.11.2025, 16:31
- 1,004
24 тысячи пачек.
Польские таможенники нашли сигареты с белорусскими акцизными марками в контейнере, которым перевозились товары из Китая, сообщает «Польское радио».
В контейнере обнаружили десятки картонных коробок, наполненных сигаретами. Всего полиция изъяла у перевозчика 24 тыс. пачек контрабандных сигарет, рыночная стоимость этого груза — более 420 тыс. злотых (около 100 тыс. евро).
После того, как суд примет решение об изъятии сигарет, они будут уничтожены.