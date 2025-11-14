закрыть
14 ноября 2025, пятница, 16:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские пограничники нашли белорусские сигареты в китайских грузах

5
  • 14.11.2025, 16:31
  • 1,004
Польские пограничники нашли белорусские сигареты в китайских грузах

24 тысячи пачек.

Польские таможенники нашли сигареты с белорусскими акцизными марками в контейнере, которым перевозились товары из Китая, сообщает «Польское радио».

В контейнере обнаружили десятки картонных коробок, наполненных сигаретами. Всего полиция изъяла у перевозчика 24 тыс. пачек контрабандных сигарет, рыночная стоимость этого груза — более 420 тыс. злотых (около 100 тыс. евро).

После того, как суд примет решение об изъятии сигарет, они будут уничтожены.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина