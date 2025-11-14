ГУР парализовало Транссибирскую магистраль

ГУР парализовало Транссибирскую магистраль1
С рельсов сошел поезд.
Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию, в результате которой в Хабаровском крае РФ сошел с рельсов грузовой поезд на Транссибирской магистрали, что привело к остановке движения. Об этом сообщает ГУР.
По данным разведки, взрыв прогремел 13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка на участке Транссибирской магистрали — главной логистической артерии РФ, которая используется для транспортировки оружия и боеприпасов, в частности полученных с территории КНДР. В результате операции под откос сошел грузовой поезд и было повреждено железнодорожное полотно.
ГУР опубликовало видеокадры, демонстрирующие подготовку операции.
В ведомстве заявили, что российские спецслужбы «в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами».
В разведке также отметили, что работа над уничтожением логистических возможностей противника продолжается.