закрыть
14 ноября 2025, пятница, 16:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР парализовало Транссибирскую магистраль

1
  • 14.11.2025, 16:38
  • 1,148
ГУР парализовало Транссибирскую магистраль

С рельсов сошел поезд.

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию, в результате которой в Хабаровском крае РФ сошел с рельсов грузовой поезд на Транссибирской магистрали, что привело к остановке движения. Об этом сообщает ГУР.

По данным разведки, взрыв прогремел 13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка на участке Транссибирской магистрали — главной логистической артерии РФ, которая используется для транспортировки оружия и боеприпасов, в частности полученных с территории КНДР. В результате операции под откос сошел грузовой поезд и было повреждено железнодорожное полотно.

ГУР опубликовало видеокадры, демонстрирующие подготовку операции.

В ведомстве заявили, что российские спецслужбы «в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами».

В разведке также отметили, что работа над уничтожением логистических возможностей противника продолжается.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина