Nissan вывел на рынок стильный семейный седан за $15 500 1 14.11.2025, 16:41

Гибридная модель получила огромный багажник и стильный дизайн.

Новый Nissan N6 вышел на рынок. Доступный седан D-класса богато оснащен, имеет большой багажник и получил экономичную плагин-гибридную установку.

Модель начали продавать в Китае, ведь именно там ее выпускают на совместном предприятии с Dongfeng. Цена Nissan N6 составляет от 109 900 до 121 900 юаней ($15 500 — 17 100). Об этом сообщает сайт Autohome.

Седан Nissan N6 — 4,8-метровая семейная модель D-класса. Обтекаемый дизайн с аркообразной крышей и тоненькими диодными фарами выдержан в духе электрокара Nissan N7.

В салоне также чувствуется влияние Nissan N7, в похожем стиле выполнена передняя панель с цифровым щитком приборов и большим 15,6-дюймовым тачскрином. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом и функцией распознавания лица. Объем багажника Nissan N6 составляет 570 л.

Базовая комплектация Nissan N6 включает диодные фары, люк, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку смартфонов, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения. В топовой версии Max есть электропривод, подогрев, вентиляция и массаж передних сидений.

Новый Nissan N6 оснащен плагин-гибридной установкой на 211 л. с. с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,8 с и развить 180 км/ч, а также расходует в среднем 2,8 л на 100 км (и 4,4 л/100 км — с разряженной батареей). Батарея емкостью 21 кВт∙ч позволяет преодолеть до 180 км на электротяге.

