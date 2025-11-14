ВСУ выключили «Радиостанцию Судного дня»1
- 14.11.2025, 17:48
С помощью БПЛА.
Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «жужжалка», прервала работу из-за атаки украинских беспилотников. Один из аппаратов ВСУ попал в подстанцию, снабжавшую передатчик электричеством.
«Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА», – пишет Telegram-канал «УВБ-76 эфир».
При этом не уточняется, идет речь о трансляции самой станции или Telegram-канала. Пользователи отметили, что на частоте отсутствует привычное жужжание.