Визовый центр Италии начал онлайн-регистрацию живой очереди 14.11.2025, 17:57

Уже поступило более тысячи заявок.

Онлайн-запись в живую очередь визового центра возобновлена, рассказали в пресс-службе учреждения.

Ранее уже называлась дата этого события – 14 ноября 2025 года.

Для получения номера в листе ожидания живой очереди нужно отправить запрос на электронную почту центра. В нем следует указать латинскими буквами (как в паспорте) фамилию и имя, телефон, электронную почту и номер группы / M-номер.

"После отправки корректного запроса вы получите ответ с приглашением на очную верификацию в визовом центре в Минске с указанием даты и времени", – сказано в сообщении.

Если все процедуры пройдены успешно, заявителю присваивается номер в листе ожидания живой очереди. При несоблюдении условий заявку отклонят. Подать заявку могут только те, у кого нет долгосрочной (более трех месяцев) шенгенской визы.

В визовом центре обратили внимание, что досрочно уже получено более 1000 писем. Запросы, отправленные до официальной даты начала процедуры, аннулируют без рассмотрения.

Обработка заявок может занять до нескольких недель. Несколько поданных заявок зарегистрируют как одну, причем самой поздней датой. В случае возникновения вопросов нужно обращаться только через кол-центр или форму обратной связи.

