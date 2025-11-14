Атака дронов остановила до конца месяца Саратовский НПЗ «Роснефти»
- 14.11.2025, 19:07
Поврежден крупный нефтяной резервуар.
Саратовский НПЗ Роснефти прекратил переработку нефти 11 ноября после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая повторилась 14 ноября, сообщили «Рейтер» два источника в отрасли.
По их данным, завод полностью остановлен ориентировочно до конца месяца.
Сообщение о налете БПЛА в регионе появилось в ночь на 11 ноября в телеграм-канале губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, однако в нем не уточнялся характер повреждений, отмечает The Moscow Times.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы», — написал губернатор.
По мнению источников в отрасли, 11 ноября из-за пожара, возникшего в результате падения БПЛА, могла быть повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6 номинальной мощностью 20.000 тонн в сутки — единственная на предприятии.
Во время атаки 14 ноября произошло возгорание крупного нефтяного резервуара на территории предприятия, согласно данным источника и материалам, размещенным в соцсетях.
Бусаргин сообщил в телеграм-канале в пятницу, что «в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове».
В 2024 году Саратовский НПЗ переработал 5,8 миллиона тонн нефти, что составило 2,2% от общей нефтепереработки в РФ; произвел 1,2 миллиона тонн автобензина, 1,9 миллиона тонн дизтоплива и 1,0 миллиона тонн мазута.