14 ноября 2025, пятница, 19:21
Атака дронов остановила до конца месяца Саратовский НПЗ «Роснефти»

  • 14.11.2025, 19:07
Атака дронов остановила до конца месяца Саратовский НПЗ «Роснефти»

Поврежден крупный нефтяной резервуар.

Саратовский НПЗ Роснефти прекратил переработку нефти 11 ноября после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая повторилась 14 ноября, сообщили «Рейтер» два источника в отрасли.

По их данным, завод полностью остановлен ориентировочно до конца месяца.

Сообщение о налете БПЛА в регионе появилось в ночь на 11 ноября в телеграм-канале губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, однако в нем не уточнялся характер повреждений, отмечает The Moscow Times.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы», — написал губернатор.

По мнению источников в отрасли, 11 ноября из-за пожара, возникшего в результате падения БПЛА, могла быть повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6 номинальной мощностью 20.000 тонн в сутки — единственная на предприятии.

Во время атаки 14 ноября произошло возгорание крупного нефтяного резервуара на территории предприятия, согласно данным источника и материалам, размещенным в соцсетях.

Бусаргин сообщил в телеграм-канале в пятницу, что «в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове».

В 2024 году Саратовский НПЗ переработал 5,8 миллиона тонн нефти, что составило 2,2% от общей нефтепереработки в РФ; произвел 1,2 миллиона тонн автобензина, 1,9 миллиона тонн дизтоплива и 1,0 миллиона тонн мазута.

