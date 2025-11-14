Бойцы ССО Украины показали зачистку Купянска от россиян 14.11.2025, 22:17

Украинские бойцы полностью уничтожили укрепления россиян.

В Купянске становится все меньше российских оккупантов в результате эффективных действий украинских защитников. Одно из зданий, где враг держал оборону, было уничтожено бойцами ССО Украины.

Об этом говорится в сообщении 8-го полка спецназначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича.

На видео группа Сил специальных операций Украины проводит разведку и встречает контакт в городской застройке.

- В ходе разведки группа ССО обнаружила противника в одном из сооружений. Враг имел превосходящие силы и укрепленные огневые позиции. Группа ССО разорвала контакт без потерь, - сообщили украинские защитники.

В дальнейшем здание, где российские оккупанты держали оборону, было полностью уничтожено с применением мин ТМ-72.

