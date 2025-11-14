Мощный взрыв в Воронеже: над ракетным центром РФ поднялось огненное зарево 14.11.2025, 22:49

Огонь был виден из разных частей города.

Поздно вечером 14 ноября в Воронеже произошел мощный взрыв в районе Конструкторского бюро химавтоматики, где размещается важнейшее предприятие российского ракетного комплекса. Огонь был виден из разных частей города, а жители сообщали о сильной детонации и густом дыме над промышленной зоной, пишет dialog.ua.

Что произошло, неизвестно. Власти РФ хранят молчание.

По словам очевидцев, вспышка была настолько яркой, что освещала кварталы вокруг.

«Там просто жуть! А что там? Смотри, какое зарево. Это дым. Звук - вообще невыносимо», - отмечают местные жители.

Многие горожане утверждали, что слышали несколько хлопков, после чего над территорией появилось мощное пламя.

Российские власти, как это часто бывает при инцидентах на оборонных объектах, хранят полное молчание. Официальные структуры не дают никаких комментариев о возможных причинах случившегося. В городских телеграм-каналах панические настроения.

Согласно открытым данным, на территории объекта располагаются цеха, где создают и испытывают двигатели для российской ракетной программы. Именно поэтому инцидент в Воронеже вызывает такое внимание: речь идет о предприятии, которое играет ключевую роль в военной инфраструктуре России, включая ее ракетные удары по Украине.

КБ химавтоматики - одно из главных предприятий российской ракетной отрасли. Здесь производят двигатели для «Искандеров», «Союзов», «Протонов» и «Ангары». Именно на этой базе разрабатываются и испытываются технологии, которые затем используются в ракетных системах, применяемых Россией в войне против Украины. Предприятие активно участвует в военном производстве, обеспечивая работу российских ракет, которыми Москва атакует украинские города и критическую инфраструктуру. Любые повреждения КБ химавтоматики неизбежно отражаются на военном потенциале Кремля.

