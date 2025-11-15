В России прекратили публиковать данные о смертности от рака 15.11.2025, 5:00

Впервые за несколько десятилетий.

Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена впервые за несколько десятилетий прекратил публикацию данных о смертности от злокачественных новообразований. Как обратил

Издание указывает на изменение названия ежегодного отчета: если ранее он публиковался как «Злокачественные новообразования в России (заболеваемость и смертность)», то теперь вышел под заголовком «Злокачественные новообразования в России (заболеваемость)» — упоминание смертности было исключено. При этом институт Герцена десятилетиями предоставлял детализированные данные по смертности в разрезе регионов, пола, возраста и видов онкологических заболеваний, что позволяло сопоставлять российскую статистику с международной.

Решение института совпало с прекращением публикации данных о смертности Росстатом летом 2025 года. Ранее независимые журналисты использовали эту информацию в расчетах числа погибших участников вторжения в Украину.

Согласно последним доступным данным, в 2023 году от рака в России умерло 284 тысячи человек. Тогда болезнь стала второй по частоте причиной смерти в России: почти каждый шестой умерший (16,1%) скончался от онкозаболеваний, тогда как болезни сердца и сосудов составили 46,2%.

В сентябре «Медицинский вестник» писал о росте числа впервые выявленных онкозаболеваний в России: 698 693 в 2024-м против 674 587 в 2023-м. Больше всего новых случаев было диагностировано в Москве (60 338), Санкт-Петербурге (29 865) и Московской области (32 953).

В том же месяце министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что у онкологов в стране наблюдаются свыше 4,4 млн человек. Однако, как показал опрос, проведенный межрегиональным общественным «Движением против рака» в конце 2024 года, большинство пациентов сталкивается с серьезными проблемами при получении помощи. Почти 80% сообщают о нарушениях сроков диагностики и лечения, только 16,9% могут попасть к онкологу в установленные три рабочих дня после направления, а лечение вовремя начинают лишь 20,1% пациентов. В сельской местности ситуация значительно хуже.

