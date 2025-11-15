Украинские дроны второй раз за месяц ударили по крупнейшему НПЗ «Роснефти» 1 15.11.2025, 11:19

Новые подробности атаки на завод в Рязани.

В ночь на 15 ноября Украина атаковала Рязанскую область десятками дронов, Минобороны отчиталось о «перехвате» в регионе 25 беспилотников. В результате обломки сбитых БПЛА упали «на территорию одного предприятия», после чего там возник пожар, сообщил рязанский губернатор Павел Малков. «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона в телеграм-канале, предостерегая от публикации кадров с места атаки в соцсетях.

По данным украинских каналов и Astra, которые приводят сообщения и видео очевидцев, под удар попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который в том числе снабжает топливом московский регион. По утверждению главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко, атакованный НПЗ в Рязани «приостановит работу» вслед за саратовским НПЗ, по которому ВСУ ударили накануне — второй раз за неделю. Рязанский НПЗ — это крупнейший завод «Роснефти», который в 2024 году переработал 13,1 млн тонн сырья и обеспечил 5% суммарной мощности НПЗ в России. До этого предприятие атаковали в конце октября, после чего оно приостанавливало четверть мощностей.

Рязанский НПЗ регулярно попадает под удары украинских БПЛА. Ранее он уже останавливал часть мощностей в сентябре и августе. В предыдущем году завод произвел 2,3 млн тонн автобензина, 3,4 млн тонн дизтоплива и 4,2 млн тонн мазута.

Украина резко нарастила число ударов по российской нефтепереработке в августе, усилив возникший на внутреннем рынке дефицит бензина. На фоне стремительного роста оптовых и розничных цен на топливо в конце июля Москва ввела запрет на экспорт продукта. В августе–октябре атакам подверглись по меньшей мере 17 НПЗ, из них 11 крупных, выпускающих моторное топливо.

При этом, как выяснило Reuters, переработка сырья на российских НПЗ в январе–октябре снизилась всего на 3% год к году — до 220 млн тонн. Этого удалось достичь благодаря тому, что заводы в значительной степени компенсировали эти потери, увеличив загрузку мощностей, которые не попали под удары дронов.

