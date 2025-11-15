Украинская и американская компании будут производить дроны для НАТО

Украинская и американская компании будут производить дроны для НАТО2
- 15.11.2025, 21:00
Это станет «мощной платформой» для интеграции боевого опыта Украины в технологии.
Американская компания AIRO Group и украинский производитель беспилотников Nord Drone Group (NDG) объявили о намерении создать совместное трансатлантическое оборонное предприятие под названием AIRO Nord-Drone.
Новая структура будет заниматься разработкой и производством дронов для нужд Украины, США и стран НАТО, сообщает «Униан».
Гендиректор NDG Евгений Котух назвал партнерство «мощной платформой» для интеграции боевого опыта Украины в технологии, которые могут стать основой для вооружения армий Запада. По данным компании, NDG сейчас выпускает около 4000 дронов ежемесячно и готова расширить производство до 25 000 единиц.
Согласно договоренностям, AIRO Group будет отвечать за управление производством, направлениями исследований и закупками, тогда как Nord Drone Group предоставит технологии и производственные мощности в Украине.