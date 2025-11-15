Украинская и американская компании будут производить дроны для НАТО 2 15.11.2025, 21:00

Это станет «мощной платформой» для интеграции боевого опыта Украины в технологии.

Американская компания AIRO Group и украинский производитель беспилотников Nord Drone Group (NDG) объявили о намерении создать совместное трансатлантическое оборонное предприятие под названием AIRO Nord-Drone.

Новая структура будет заниматься разработкой и производством дронов для нужд Украины, США и стран НАТО, сообщает «Униан».

Гендиректор NDG Евгений Котух назвал партнерство «мощной платформой» для интеграции боевого опыта Украины в технологии, которые могут стать основой для вооружения армий Запада. По данным компании, NDG сейчас выпускает около 4000 дронов ежемесячно и готова расширить производство до 25 000 единиц.

Согласно договоренностям, AIRO Group будет отвечать за управление производством, направлениями исследований и закупками, тогда как Nord Drone Group предоставит технологии и производственные мощности в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com