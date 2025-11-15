закрыть
15 ноября 2025, суббота, 21:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская и американская компании будут производить дроны для НАТО

2
  • 15.11.2025, 21:00
Украинская и американская компании будут производить дроны для НАТО

Это станет «мощной платформой» для интеграции боевого опыта Украины в технологии.

Американская компания AIRO Group и украинский производитель беспилотников Nord Drone Group (NDG) объявили о намерении создать совместное трансатлантическое оборонное предприятие под названием AIRO Nord-Drone.

Новая структура будет заниматься разработкой и производством дронов для нужд Украины, США и стран НАТО, сообщает «Униан».

Гендиректор NDG Евгений Котух назвал партнерство «мощной платформой» для интеграции боевого опыта Украины в технологии, которые могут стать основой для вооружения армий Запада. По данным компании, NDG сейчас выпускает около 4000 дронов ежемесячно и готова расширить производство до 25 000 единиц.

Согласно договоренностям, AIRO Group будет отвечать за управление производством, направлениями исследований и закупками, тогда как Nord Drone Group предоставит технологии и производственные мощности в Украине.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина