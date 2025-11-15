Истребитель ВСУ перекрыл армии РФ путь в Покровск через Селидово, разбомбив дорогу 15.11.2025, 22:16

Bидео попадания.

Армия РФ больше не сможет пройти к Покровску по дороге со стороны Селидово, 15 ноября стало известно, что ее разрушили точным попаданием бомбы, сброшенной с истребителя.

Видео 7-го корпуса ДШВ с ударом по цели опубликовали в Telegram-канале .

На записи можно заметить момент попадания по участку дороги. На других отрезках военнослужащие ВСУ проводят мероприятие по минированию и установлению инженерных заграждений.

