15 ноября 2025, суббота, 23:08
Истребитель ВСУ перекрыл армии РФ путь в Покровск через Селидово, разбомбив дорогу

  • 15.11.2025, 22:16
  • 1,932
Bидео попадания.

Армия РФ больше не сможет пройти к Покровску по дороге со стороны Селидово, 15 ноября стало известно, что ее разрушили точным попаданием бомбы, сброшенной с истребителя.

Видео 7-го корпуса ДШВ с ударом по цели опубликовали в Telegram-канале .

На записи можно заметить момент попадания по участку дороги. На других отрезках военнослужащие ВСУ проводят мероприятие по минированию и установлению инженерных заграждений.

