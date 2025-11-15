закрыть
15 ноября 2025, суббота
У Гданьску назвалі лаўрэатаў літаратурнай прэміі Гедройця

  • 15.11.2025, 22:37
У Гданьску назвалі лаўрэатаў літаратурнай прэміі Гедройця

Гэта галоўная літаратурная ўзнагарода для беларускамоўных аўтараў.

15 лістапада ў Гданьску прайшла цырымонія ўручэння прэміі Гедройця – галоўнай літаратурнай узнагароды для беларускамоўных аўтараў, перадае «Белсат».

Лаўрэатамі сёлетняй прэміі былі абвешчаны:

1-е месца: Сяргей Дубавец з кнігай «Занзібар. Сталенне маладой душы» («За філасофскую рэфлексію над пошукамі нацыянальнай ідэнтычнасці свайго пакалення»).

2-е месца: Югася Каляда з кнігай «Перамена месцаў» («За фантасмагарычнае адлюстраванне зрухаў у беларускім грамадстве»).

3-е месца: Зміцер Дзядзенка з кнігай «Гульні Цырцэі» («За асэнсаванне гістарычнай повязі часоў у вострасюжэтнай форме»).

У кароткі спіс 14-га сезону прэміі ўваходзілі наступныя кнігі:

- «Гульні Цырцэі. Раман» – Зміцер Дзядзенка (фонд Kamunikat.org);

- «Занзібар. Сталенне маладой душы» – Сяргей Дубавец (выдавецтва «Вясна»);

- «Перамена месцаў» – Югася Каляда (выдавецтва «Пфляўмбаўм»);

- «Там, дзе няма цемнаты: Радыё Свабода» – Аляксандр Лукашук (выдавецтва «Вясна»);

- «Раз на дваццаць пяць тысяч гадоў» – Анка Упала (выдавецтва «Alena Kazlova»);

- «Забойства на вуліцы Макаёнка» – Клёк Штучны (аўдыявыдавецтва «Audiobooks.by» і выдавецтва «Янушкевіч»).

Мерапрыемства прайшло ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці і стала кульмінацыяй насычанай праграмы, якая ўключала аўтарскія сустрэчы, літаратурныя дыскусіі, адкрыццё выставы і кніжны кірмаш.

Літаратурная прэмія імя Ежы Гедройця – гэта найважнейшая незалежная ўзнагарода ў галіне беларускай прозы, якая прысуджаецца штогод з 2012 года за найлепшую кнігу, напісаную па-беларуску. Яе заснавалі Беларускі ПЭН-цэнтр і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў пры падтрымцы польскіх культурных інстытуцый.

Прэмія ставіць перад сабой некалькі мэтаў: адзначыць выдатныя празаічныя творы, ушанаваць спадчыну Ежы Гедройця – выбітнага польскага інтэлектуала і прыхільніка добрасуседства ў рэгіёне, а таксама падтрымаць сучасных беларускіх аўтараў і паспрыяць іх вядомасці за межамі краіны.

