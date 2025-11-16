закрыть
16 ноября 2025, воскресенье
Самарскую область РФ атаковали дроны: пылает крупный НПЗ

  • 16.11.2025, 8:56
Поражены еще несколько важных целей.

В ночь на 16 ноября Самарскую область России атаковали беспилотники: в областном центре и Новокуйбышевске прогремела серия взрывов, в сети пишут о поражении нескольких целей, сообщает «Фокус».

По предварительной информации, этой ночью беспилотники в очередной раз атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Также, вероятно, под ударом оказалась подстанция в Самаре. Об обстреле сообщили российские Telegram-каналы.

Воздушная тревога в регионе из-за угрозы БПЛА была объявлена еще около 21:00 часов 15 ноября. Впоследствии «Росавиация» ввела ограничения на деятельность аэропорта Самары.

Около полуночи в Самарской области прогремели взрывы.

«Серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области. Предварительно, сработала ПВО по дронам ВСУ», — пишут местные медиа.

Очевидцы утверждают, что первые взрывы услышали еще около полуночи. В целом жители Новокуйбышевска услышали по меньшей мере 8 громких взрывов в черте города. Также россияне жаловались на яркие вспышки в небе.

OSINT-каналы сообщили, что беспилотники поразили Новокуйбышевский НПЗ во время ночной атаки. По предварительным данным аналитиков, после нескольких ударов на предприятии начался пожар. Об этом свидетельствует в частности зарево в небе после взрывов.

Также дроны атаковали областной центр. По предварительным данным, удар пришелся по местной подстанции. Однако официальной информации о поражении НПЗ или подстанции в Самарской области на момент публикации не поступало.

Стоит заметить, что Новокуйбышевский НПЗ принадлежит компании «Роснефть». Предприятие является одним из ключевых нефтеперерабатывающих объектов «Роснефти» в Поволжье, его мощность составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

Завод производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов и т.д.

