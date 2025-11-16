Запад может выиграть гонку за критические минералы 16.11.2025, 11:50

Нужно опираться на законные правительства в странах-добытчиках.

Эксперты предупреждают, что даже при обилии критически важных минералов Запад не сможет обеспечить себе стабильный доступ к ним без долгосрочной политической последовательности и легитимного государственного управления в странах-добытчиках, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Особенно наглядно это видно в Ливии — стране с огромным, но нереализованным минеральным потенциалом. По оценкам геологов, месторождения железной руды в районе Вади-эш-Шати достигают 1,6 млрд тонн, а в поясе Сахары — до 3,5 млрд тонн. Под землей скрыты также фосфаты, марганец, поташ и другие стратегические ресурсы. Однако полномасштабная добыча так и не началась — не из-за геологии, а из-за слабости госинститутов.

Десятилетия страну разрывают соперничающие правительства, параллельные центральные банки, разрозненные силовые структуры и зарубежные игроки, использующие ее территории как предмет торга. В таких условиях привлекать долгосрочные инвестиции для горнодобывающих проектов невозможно.

При этом Ливия уже имела период устойчивости. С 1951 года, после принятия Конституции, в стране существовала парламентская конституционная монархия под руководством короля Идриса Сенусси. Она обеспечивала редкое для региона сочетание демократического представительства и институциональной непрерывности. Этот строй просуществовал до переворота 1969 года, когда его сверг диктатор Муаммара Каддафи на волне панарабского национализма.

Сегодня, на фоне затяжной нестабильности, наследный принц Мухаммад ас-Сенусси пытается вернуть стране политическую основу, основанную на исторической легитимности. В прошлом году 75 членов Высшего государственного совета поддержали идею восстановления конституции 1951 года — не как жест прошлого, а как попытку создать устойчивую систему, необходимую для экономического развития, включая добычу критических минералов.

Аналитики подчеркивают, что без прочных государственных институтов Запад не сможет рассчитывать на стабильные поставки ресурсов в эпоху глобальной конкуренции.

