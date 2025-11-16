ВСУ поразили Новокуйбышевский НПЗ и базу дронов «Рубикона» 16.11.2025, 13:28

1,470

Украинский Генштаб раскрыл детали.

Силы обороны Украины нанесли серии ударов по стратегическим объектам российской военной инфраструктуры, существенно снижая наступательный потенциал оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские подразделения поразили мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Это один из крупнейших российских НПЗ с годовой переработкой почти 9 млн тонн нефти.

Предприятие производит более 20 видов продукции и обеспечивает горючим, в том числе реактивного типа, российскую армию. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар, масштабы повреждений уточняются.

Кроме того, украинские силы уничтожили базу хранения беспилотников подразделения «Рубикон» и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Генштаб также уточнил последствия предыдущего удара по Рязанскому НПЗ. Повреждены установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуары с нефтепродуктами и трубопроводная эстакада.

«Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины», - отмечают в Генштабе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com