закрыть
16 ноября 2025, воскресенье, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили Новокуйбышевский НПЗ и базу дронов «Рубикона»

  • 16.11.2025, 13:28
  • 1,470
ВСУ поразили Новокуйбышевский НПЗ и базу дронов «Рубикона»

Украинский Генштаб раскрыл детали.

Силы обороны Украины нанесли серии ударов по стратегическим объектам российской военной инфраструктуры, существенно снижая наступательный потенциал оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, украинские подразделения поразили мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Это один из крупнейших российских НПЗ с годовой переработкой почти 9 млн тонн нефти.

Предприятие производит более 20 видов продукции и обеспечивает горючим, в том числе реактивного типа, российскую армию. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар, масштабы повреждений уточняются.

Кроме того, украинские силы уничтожили базу хранения беспилотников подразделения «Рубикон» и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Генштаб также уточнил последствия предыдущего удара по Рязанскому НПЗ. Повреждены установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуары с нефтепродуктами и трубопроводная эстакада.

«Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины», - отмечают в Генштабе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Почему Лавров попал в немилость Путина?
Почему Лавров попал в немилость Путина? Юрий Федоренко
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина