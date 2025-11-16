Лукашисты закрыли магазин, где продавали елочные украшения с Гениюш 2 16.11.2025, 15:38

Других пояснений приостановки работы не приводится.

«Калядная Крама», в которой продавались елочные игрушки с изображением белорусской поэтессы Ларисы Гениюш, не будет работать 16 и 17 ноября. Такое объявление появилось в соцсетях магазина, пишет «Зеркало».

В размещенных объявлениях сообщается, что «Калядная Крама» временно не работает.

«16 і 17 лістапада «Калядная Крама» зачынена па тэхнічных прычынах», — указано в сториз магазина в Instagram.

Напомним, 14 ноября с критикой на «Калядную Краму» обрушились пропагандисты. Их возмутили выставленные на продажу елочные шары с портретом белорусской поэтессы Ларисы Гениюш.

Через пару часов после скандала украшения сняли с продажи.

Лариса Гениюш входила в Раду БНР, в 1943 году была назначена генеральным секретарем правительства БНР. В СССР Лариса Гениюш была осуждена на 25 лет заключения. Была освобождена в 1956 году, после чего вместе с мужем жила в Зельве.

Гениюш не была реабилитирована ни в конце 1980-х, ни в независимой Беларуси. Несколько лет назад пропагандисты начали новый крестовый поход против памяти поэтессы. Возле церкви в Зельве убрали памятник, поставленный с благословения митрополита Филарета.

