Наземный робот-камикадзе впервые ликвидировал российских оккупантов

  • 16.11.2025, 18:50
  • 1,864
Наземный робот-камикадзе впервые ликвидировал российских оккупантов

Видео.

В войне против РФ робот-камикадзе К-2 впервые ликвидировал оккупантов. Об этом 15 ноября сообщается в Facebook 20 отдельного полка беспилотных систем.

Там проинформировали, что первый в истории батальон наземных беспилотных комплексов в составе бригады К-2 продолжает развиваться.

«Бойцы роты ударных роботов незаметно направили свою машину к трем оккупантам, после чего активировали взрывное устройство, – сказано в сообщении. – В результате взрыва робота-камикадзе один вражеский пехотинец погиб, а другой получил ранения. Третьего удалось уничтожить FPV-дронами».

Как подчеркнули украинские военные, это первый случай применения К-2 наземного беспилотного комплекса непосредственно против врага.

Ранее они совершали только логистические и эвакуационные миссии.

О том, как произошло «боевое крещение» робота, рассказал на опубликованном видео его пилот с позывным «Миксер».

