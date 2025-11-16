Наземный робот-камикадзе впервые ликвидировал российских оккупантов 16.11.2025, 18:50

1,864

Видео.

В войне против РФ робот-камикадзе К-2 впервые ликвидировал оккупантов. Об этом 15 ноября сообщается в Facebook 20 отдельного полка беспилотных систем.

Там проинформировали, что первый в истории батальон наземных беспилотных комплексов в составе бригады К-2 продолжает развиваться.

«Бойцы роты ударных роботов незаметно направили свою машину к трем оккупантам, после чего активировали взрывное устройство, – сказано в сообщении. – В результате взрыва робота-камикадзе один вражеский пехотинец погиб, а другой получил ранения. Третьего удалось уничтожить FPV-дронами».

Как подчеркнули украинские военные, это первый случай применения К-2 наземного беспилотного комплекса непосредственно против врага.

Ранее они совершали только логистические и эвакуационные миссии.

О том, как произошло «боевое крещение» робота, рассказал на опубликованном видео его пилот с позывным «Миксер».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com