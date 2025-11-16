Наземный робот-камикадзе впервые ликвидировал российских оккупантов
- 16.11.2025, 18:50
- 1,864
Видео.
В войне против РФ робот-камикадзе К-2 впервые ликвидировал оккупантов. Об этом 15 ноября сообщается в Facebook 20 отдельного полка беспилотных систем.
Там проинформировали, что первый в истории батальон наземных беспилотных комплексов в составе бригады К-2 продолжает развиваться.
«Бойцы роты ударных роботов незаметно направили свою машину к трем оккупантам, после чего активировали взрывное устройство, – сказано в сообщении. – В результате взрыва робота-камикадзе один вражеский пехотинец погиб, а другой получил ранения. Третьего удалось уничтожить FPV-дронами».
Как подчеркнули украинские военные, это первый случай применения К-2 наземного беспилотного комплекса непосредственно против врага.
Ранее они совершали только логистические и эвакуационные миссии.
О том, как произошло «боевое крещение» робота, рассказал на опубликованном видео его пилот с позывным «Миксер».