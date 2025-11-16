Politico: В США перебирают варианты, что делать с «другом Лукашенко» после свержения режима 16.11.2025, 21:39

Николасу Мадуро могут позволить сбежать в РФ.

Представители администрации США обсуждают возможные варианты, куда отправить в изгнание диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайших соратников, сообщает Politico со ссылкой на представителей администрации.

Речь, в частности, идет о Турции, России, Азербайджане и Кубе.

По словам американского чиновника и двух других источников, знакомых с ходом обсуждений, одна из идей, которую обдумывают помощники президента Дональда Трампа, заключается в том, чтобы обеспечить Мадуро и его приближенным безопасный выезд в другую страну.

Другие помощники предлагают арестовать Мадуро и предать его суду в США, сообщил третий источник, знакомый с ходом переговоров.

Некоторые также надеются, что угрозы военных действий со стороны США в рамках борьбы с наркокартелями вызовут хаос и приведут к тому, что Мадуро потеряет власть.

Кроме этого, обсуждается возможность привлечения частных охранных фирм из третьих стран. По словам источников, фирмы послужат первоначальной защитой руководства, которое придет на смену Мадуро.

Как сообщает агентство, несколько человек обсуждают эту тему в различных ведомствах США: Госдепартаменте, Минэнерго, Минфине, Минюсте, Миниобороны, других. Некоторые обращаются к бывшим американским чиновникам и независимым аналитикам.

Еще один источник сообщил Politico, что США поддерживают связь не только с оппозицией в Венесуэле, но и с другими людьми внутри страны.

