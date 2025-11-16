ВСУ сообщили хорошие новости с фронта 16.11.2025, 23:15

Большая часть Купянска находится под контролем ВСУ.

Российские оккупационные войска в Купянске получили приказ разыгрывать спектакль о «контроле над городом». Об этом сообщила Группировка объединенных сил Украины. По данным украинских военных, россиян обязали размахивать триколорами в тех местах, где присутствуют лишь небольшие разрозненные группы пехоты, чтобы создать картинку для пропаганды.

Украинские защитники подчеркивают: несмотря на заявления Путина и Генштаба РФ об «окружении» города, большая часть Купянска по-прежнему контролируется Силами обороны Украины. Малые российские группы на севере отрезаны от наземного снабжения и находятся в уязвимом положении.

Украинская сторона отмечает: российские командиры начали отправлять своим бойцам флаги прямо в пакетах снабжения, которые сбрасываются на город с помощью дронов. Солдатам поручено разворачивать полотнища и якобы показывать «контроль» над Купянском.

По меньшей мере одна такая «операция» уже проведена - в украинской армии ожидают скорого появления в российских медиа очередного "обрезанного" ролика, где оккупанты пытаются выдать локальное присутствие за масштабное продвижение.

В Группировке объединенных сил выразили «благодарность» российским командирам за то, что те своими действиями помогают украинским дронам выявлять разрозненные группы оккупантов, ведь флаги отлично видны с воздуха. Российским солдатам, получившим такой приказ, украинские военные дали саркастический совет: «Если уж так хочется махать флагом, нужно поднимать белый».

