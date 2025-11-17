Деревню на побережье Ирландии завалило белоснежной морской пеной
Видеофакт.
Из-за разгула стихии у побережья Дублина скопилось большое количество морской пены, которую ветер вынес на сушу. Об этом сообщает портал Extra.
В материале отмечается, что из-за непогоды морская пена покрыла деревню Лохшинни. Один из местных жителей рассказал, что за 50 лет жизни в этом районе не видел ничего подобного.
«Постоянный слой кремово-коричневой пены вдоль побережья после периода теплой погоды, сменившегося сильным ветром, скорее всего, представляет собой естественную пену от безобидного цветения водорослей», — предположил другой местный житель.
Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before. pic.twitter.com/1fwHAtTTyD— Carlow Weather (@CarlowWeather) November 14, 2025