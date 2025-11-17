закрыть
Деревню на побережье Ирландии завалило белоснежной морской пеной

  • 17.11.2025, 3:59
Видеофакт.

Из-за разгула стихии у побережья Дублина скопилось большое количество морской пены, которую ветер вынес на сушу. Об этом сообщает портал Extra.

В материале отмечается, что из-за непогоды морская пена покрыла деревню Лохшинни. Один из местных жителей рассказал, что за 50 лет жизни в этом районе не видел ничего подобного.

«Постоянный слой кремово-коричневой пены вдоль побережья после периода теплой погоды, сменившегося сильным ветром, скорее всего, представляет собой естественную пену от безобидного цветения водорослей», — предположил другой местный житель.

