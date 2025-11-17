Лукашенко сам решил строить третий энергоблок БелАЭС 12 17.11.2025, 12:44

7,022

Безумное заявление.

Диктатор Лукашенко заявил, что белорусские специалисты якобы сами могут на 85−90% построить третий энергоблок Белорусской атомной станции, а основные элементы взять у России.

Об этом диктатор заявил 17 ноября на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, передает БЕЛТА.

«Мы готовы построить третий блок. Отторжения у президента [Путина] нет абсолютно — чувствую, знаю его поддержку. У руководителя «Росатома» абсолютная поддержка. Конечно, они в этом заинтересованы. Тем более что мы готовы сами процентов на 85−90 построить эту станцию. Ну, а инжиниринги, реактор — это россияне. Основные эти элементы мы возьмем у России, все остальное мы умеем делать. Нас россияне научили при строительстве этой первой станции», — рассказал Лукашенко.

Отметим, у белорусских специалистов нет опыта строительства атомных станций. Ключевые работы на БелАЭС в Островце выполняли работники «Росатома». Российская компания отметилась рядом ЧП во время постройки объекта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com