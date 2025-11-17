закрыть
17 ноября 2025, понедельник
Российский дрон атаковал турецкое судно на границе Румынии и Украины

  • 17.11.2025, 14:06
  • 1,546
Российский дрон атаковал турецкое судно на границе Румынии и Украины

Эвакуирован близлежащий населенный пункт.

Румынский населённый пункт Плауру был эвакуирован в понедельник утром после того, как торговое судно под турецким флагом, шедшее с украинского берега и груженное примерно четырьмя тысячами тонн сжиженного газа, было атакованороссийским дроном, сообщает IPN.

Главное управление по морским делам правительства Турции сообщило, что судно с 16 турецкими членами экипажа на борту было атаковано в украинском порту Измаил и загорелось. Турецкие власти заявили, что экипаж благополучно эвакуировался, жертв и пострадавших нет. Пожарные прибыли на место происшествия и потушили пожар на борту.

Мэр коммуны Чаталкиой, куда входит село Плауру, вместе с префектом уезда Тулча посетили этот район. Власти приняли решение об эвакуации населения, о чём также просила украинская сторона, учитывая, что груз сжиженного газа может привести к взрыву с разрушительными последствиями на обоих берегах Дуная.

Местные СМИ сообщают, что 15 человек уже эвакуированы в населённый пункт Чаталкиой. Румынская инспекция по чрезвычайным ситуациям заявляет, что миссия всё ещё продолжается.

