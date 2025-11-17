Министр обороны Германии заявил о «последнем мирном лете» 8 17.11.2025, 14:29

Борис Писториус

Фото: Getty Images

Писториус прогнозирует войну России и НАТО.

Странам НАТО следует быть готовыми к тому, что Россия нападет на Альянс раньше существующих прогнозов в 4-5 лет, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, сотрудники спецслужб и военные эксперты регулярно оценивают состояние российской армии, чтобы рассчитать, когда она восстановится до такой степени, что будет способна нанести удар по одной из стран НАТО на востоке. «Мы всегда исходили из того, что это может произойти в 2029 году. Теперь появились оценки, что это возможно уже в 2028-м, а отдельные военные эксперты и вовсе полагают, что у нас было последнее мирное лето», — отметил министр.

Писториус признал, что в Европе слишком поздно осознали угрозу со стороны России — в частности, это произошло в 2022 году, когда началось вторжение в Украину. «Теперь ясно: в Москве есть серьезный противник, который действует максимально беспощадно и имперски», — констатировал он. Однако, по словам министра, это не значит, что НАТО не сможет себя защитить. «У альянса значительный потенциал сдерживания — как обычный, так и ядерный. Помимо этого, у нас есть боеспособные вооруженные силы, но да, их нужно оснастить еще лучше», — подчеркнул Писториус.

Он отметил, что немецкая армия долгие годы находилась «в запустении» — ее численность резко сократилась, а инфраструктура обветшала, но война в Украине изменила эту ситуацию и теперь задача состоит в том, чтобы ускорить модернизацию бундесвера. «Путин не скрывает своих имперских фантазий, в которых наша свобода и наш порядок, какими мы их знаем, не имеют никакого значения. Мы должны быстро и решительно отреагировать на эту угрозу, укрепив нашу обороноспособность», — почеркнул он.

