«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Тунис2
- 17.11.2025, 15:05
Билеты будут продавать через туроператоров.
Авиакомпания «Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Тунис с мая следующего года. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.
«22 мая 2026 года Airbus A330−200 в васильковой ливрее вылетит в город Энфида. Планируемая частота рейсов — каждые 11/12 дней, время в пути — около 8 часов», — сообщили в «Белавиа».
Чартеры будут продавать туроператоры «ИНТЕРСИТИ», «Ростинг», «Тайм Вояж», «Вояжтур» и «АэроБелСервис».