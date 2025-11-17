«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Тунис 2 17.11.2025, 15:05

Билеты будут продавать через туроператоров.

Авиакомпания «Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Тунис с мая следующего года. Об этом перевозчик сообщил в своем Telegram-канале.

«22 мая 2026 года Airbus A330−200 в васильковой ливрее вылетит в город Энфида. Планируемая частота рейсов — каждые 11/12 дней, время в пути — около 8 часов», — сообщили в «Белавиа».

Чартеры будут продавать туроператоры «ИНТЕРСИТИ», «Ростинг», «Тайм Вояж», «Вояжтур» и «АэроБелСервис».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com