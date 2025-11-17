ЕС гарантирует защиту Бельгии при использовании российских активов 17.11.2025, 17:08

Все юридические риски будут покрыты для помощи Украине.

Европейская комиссия предложила значительные гарантии по займу Украине в размере €140 миллиардов, чтобы убедить Бельгию, что она не останется один на один с возможными юридическими и финансовыми последствиями использования российских активов, находящихся на бельгийской территории, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС готовы нести риски возможной российской реакции в течение многих лет. В частности, Еврокомиссия пообещала покрывать риски «даже после того, как ограничение на активы будет снято».

Бельгия опасается, что использование этих средств может сделать страну уязвимой перед российскими судебными исками как внутри страны, так и за рубежом. Деньги, подпадающие под санкции, хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер требует финансовых гарантий от остальных стран ЕС, чтобы защититься от возможных судебных требований Москвы о возвращении активов.

Особое беспокойство Бельгии связано с двусторонним инвестиционным соглашением с Россией, подписанным в 1989 году. «Гарантии будут также касаться рисков, вытекающих из двусторонних инвестиционных соглашений, связанных с замораживанием российских суверенных активов», — отметила фон дер Ляйен.

Меморандум также рассматривает два альтернативных варианта финансирования, если российские активы не будут использованы для займа: в обоих случаях ЕС готов будет выделять средства из собственного бюджета для поддержки Украины.

